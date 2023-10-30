Лагурев Александр Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛагурев Александр Ионович

Лагурев Александр Ионович

Место рождения

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

21.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1884

Отец: Лагурев Ион Антонович

Мать: Лагурева Агафья Алексеевна

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
06.?.1906

Жена: Лагурева Надежда Семизорова

Рождение ребёнка
20.08.1907

Сын: Лагурев Иван Александрович

Мать ребёнка: Лагурева Надежда Семизорова

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1909

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Лагурева Надежда Семизорова

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1910

Сын: Лагурев Вов Василий Александрович

Мать ребёнка: Лагурева Надежда Семизорова

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1912

Сын: Лагурев Иван Александрович

Мать ребёнка: Лагурева Надежда Семизорова

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1914

Сын: Лагурев Гавриил Александрович

Мать ребёнка: Лагурева Надежда Семизорова

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close