Лагурев Александр Ионович
Место рождения
Дата рождения21.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1884
Отец: Лагурев Ион Антонович
Бракосочетание
06.?.1906
Рождение ребёнка
20.08.1907
Сын: Лагурев Иван Александрович
Мать ребёнка: Лагурева Надежда Семизорова
Рождение ребёнка
25.03.1909
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Лагурева Надежда Семизорова
Рождение ребёнка
01.08.1910
Сын: Лагурев Вов Василий Александрович
Мать ребёнка: Лагурева Надежда Семизорова
Рождение ребёнка
16.04.1912
Сын: Лагурев Иван Александрович
Мать ребёнка: Лагурева Надежда Семизорова
Рождение ребёнка
02.04.1914
Сын: Лагурев Гавриил Александрович
Мать ребёнка: Лагурева Надежда Семизорова
Смерть
Неизвестно