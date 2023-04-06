Лагурев Ион Антонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1871
Сын: Лагурев Иван Ионович
Мать ребёнка: Лагурева Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Лагурева Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
27.03.1877
Мать ребёнка: Лагурева Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
01.02.1880
Дочь: Жирнова Анна Лагурева
Мать ребёнка: Лагурева Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
18.12.1882
Сын: Лагурев Ефим Ионович
Мать ребёнка: Лагурева Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
21.08.1884
Сын: Лагурев Александр Ионович
Мать ребёнка: Лагурева Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
24.06.1887
Сын: Лагурев Петр Ионович
Мать ребёнка: Лагурева Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
29.10.1888
Дочь: Зиновия Ионовна
Мать ребёнка: Лагурева Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
16.06.1890
Дочь: Агриппина Ионовна
Мать ребёнка: Лагурева Агафья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно