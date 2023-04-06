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Лагурев Ион Антонович

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Место рождения

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лагурев Антон Афанасьевич

Мать: Лагурева Неонилла Ивановна

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1871

Сын: Лагурев Иван Ионович

Мать ребёнка: Лагурева Агафья Алексеевна

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1874

Сын: Лагурев Василий Ионович

Мать ребёнка: Лагурева Агафья Алексеевна

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1877

Сын: Лагурев Иосиф Ионович

Мать ребёнка: Лагурева Агафья Алексеевна

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1880

Дочь: Жирнова Анна Лагурева

Мать ребёнка: Лагурева Агафья Алексеевна

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.12.1882

Сын: Лагурев Ефим Ионович

Мать ребёнка: Лагурева Агафья Алексеевна

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1884

Сын: Лагурев Александр Ионович

Мать ребёнка: Лагурева Агафья Алексеевна

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1887

Сын: Лагурев Петр Ионович

Мать ребёнка: Лагурева Агафья Алексеевна

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1888

Дочь: Зиновия Ионовна

Мать ребёнка: Лагурева Агафья Алексеевна

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1890

Дочь: Агриппина Ионовна

Мать ребёнка: Лагурева Агафья Алексеевна

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагурева Агафья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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