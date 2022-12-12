Фролова (Фролова) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1916
Дата смерти19.12.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1916
Отец: Фролов Василий
Мать: Фролова ?
Рождение ребёнка
07.12.1937
Дочь: Зайцева Зинаида Андреевна
Отец ребёнка: Егоров Андрей Павлович
Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Егоров Андрей Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.12.1990
Самара, Самара, Самарская область