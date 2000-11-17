Егоров Андрей Павлович
Место рожденияОренбургская обл, с. Толкаевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.11.1941
ПолМужской
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егоров Павел
Мать: Егорова Екатерина
Оренбургская обл, с. Толкаевка
Рождение ребёнка
07.12.1937
Дочь: Зайцева Зинаида Андреевна
Мать ребёнка: Фролова Пелагея Васильевна
Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Фролова Пелагея Васильевна
Смерть
27.11.1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Калининская (Тверская) обл., д. Ионево