Пашкова (Кузнецова) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкова (Кузнецова) Прасковья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Кузнецов Григорий Никитич

Мать: Кузнецова Мария Федоровна

Бракосочетание
22.01.1873 ст.

Муж: Пашков Осип Егорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.04.1875 ст.

Дочь: Пашкова Ирина Осиповна

Отец ребёнка: Пашков Осип Егорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.10.1876

Сын: Пашков Дмитрий Осипович

Отец ребёнка: Пашков Осип Егорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.04.1881 ст.

Сын: Пашков Георгий Осипович

Отец ребёнка: Пашков Осип Егорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Пашков Иван Осипович

Отец ребёнка: Пашков Осип Егорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Пашков Сергей Осипович

Отец ребёнка: Пашков Осип Егорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Пашков Федор Осипович

Отец ребёнка: Пашков Осип Егорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.11.1894 ст.

Дочь: Прыткова Екатерина Осиповна

Отец ребёнка: Пашков Осип Егорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.05.1912 ст.

Дочь: Пашкова Клавдия Георгиевна

Отец ребёнка: Пашков Георгий Осипович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васюкова Евдокия Осиповна

Отец ребёнка: Пашков Осип Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашков ? Осипович

Отец ребёнка: Пашков Осип Егорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашков Никон Осипович

Отец ребёнка: Пашков Осип Егорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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