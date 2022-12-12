Пашкова (Кузнецова) Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
22.01.1873 ст.
Муж: Пашков Осип Егорович
Рождение ребёнка
13.04.1875 ст.
Дочь: Пашкова Ирина Осиповна
Отец ребёнка: Пашков Осип Егорович
Рождение ребёнка
01.10.1876
Отец ребёнка: Пашков Осип Егорович
Рождение ребёнка
12.04.1881 ст.
Отец ребёнка: Пашков Осип Егорович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Пашков Иван Осипович
Отец ребёнка: Пашков Осип Егорович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Пашков Осип Егорович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Пашков Осип Егорович
Рождение ребёнка
14.11.1894 ст.
Дочь: Прыткова Екатерина Осиповна
Отец ребёнка: Пашков Осип Егорович
Рождение ребёнка
06.05.1912 ст.
Дочь: Пашкова Клавдия Георгиевна
Отец ребёнка: Пашков Георгий Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васюкова Евдокия Осиповна
Отец ребёнка: Пашков Осип Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пашков ? Осипович
Отец ребёнка: Пашков Осип Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пашков Осип Егорович
Смерть
Неизвестно