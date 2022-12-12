Кузнецова Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пашкова Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Никитич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кузнецов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Никитич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Кузнецова Настасья Григорьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Никитич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Кузнецова Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно