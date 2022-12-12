Кузнецова Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пашкова Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Никитич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Кузнецов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Никитич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Кузнецова Настасья Григорьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Никитич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Кузнецова Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Григорий Никитич

Смерть
Неизвестно
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