Васюкова (Пашкова) Евдокия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасюкова (Пашкова) Евдокия Осиповна

Васюкова (Пашкова) Евдокия Осиповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пашков Осип Егорович

Мать: Пашкова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
07.08.1901

Дочь: Васюкова Наталья Павловна

Отец ребёнка: Васюков Павел Васильевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.04.1904 ст.

Сын: Васюков Василий Павлович

Отец ребёнка: Васюков Павел Васильевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.10.1906 ст.

Сын: Васюков Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Васюков Павел Васильевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васюков Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close