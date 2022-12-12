Васюкова (Пашкова) Евдокия Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1901
Дочь: Васюкова Наталья Павловна
Отец ребёнка: Васюков Павел Васильевич
Рождение ребёнка
11.04.1904 ст.
Отец ребёнка: Васюков Павел Васильевич
Рождение ребёнка
19.10.1906 ст.
Отец ребёнка: Васюков Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно