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Васюков Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васюкова (Пашкова) Евдокия Осиповна

Рождение ребёнка
07.08.1901

Дочь: Васюкова Наталья Павловна

Мать ребёнка: Васюкова (Пашкова) Евдокия Осиповна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.04.1904 ст.

Сын: Васюков Василий Павлович

Мать ребёнка: Васюкова (Пашкова) Евдокия Осиповна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.10.1906 ст.

Сын: Васюков Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Васюкова (Пашкова) Евдокия Осиповна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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