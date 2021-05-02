Васюков Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1901
Дочь: Васюкова Наталья Павловна
Мать ребёнка: Васюкова (Пашкова) Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
11.04.1904 ст.
Мать ребёнка: Васюкова (Пашкова) Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
19.10.1906 ст.
Мать ребёнка: Васюкова (Пашкова) Евдокия Осиповна
Смерть
Неизвестно