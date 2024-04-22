Самуйлов Михаил Амосович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самуйлова Алла Михайловна
Мать ребёнка: Самойлова Михаила Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самуйлова Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Самойлова Михаила Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самуйлова Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Самойлова Михаила Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самуйлова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Самойлова Михаила Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самуйлова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Самойлова Михаила Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самойлова Михаила Жена
Смерть
Неизвестно