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Самуйлов Михаил Амосович

Место рождения

Шумилино, Шумилинский район, Витебская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самуйлов Амос Тимофеевич

Мать: Самуйлова Александра Григорьевна

Шумилино, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самуйлова Алла Михайловна

Мать ребёнка: Самойлова Михаила Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самуйлова Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Самойлова Михаила Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самуйлова Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Самойлова Михаила Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самуйлова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Самойлова Михаила Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самуйлова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Самойлова Михаила Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлова Михаила Жена

Смерть
Неизвестно
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