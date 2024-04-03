Самуйлов Амос Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Самуйлова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Амосовна
Мать ребёнка: Самуйлова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Самуйлова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Самуйлова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богомольцева Дарья Амосовна
Мать ребёнка: Самуйлова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гнедова Прасковья Амосовна
Мать ребёнка: Самуйлова Александра Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно