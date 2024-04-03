Самуйлов Амос Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самуйлов Амос Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самуйлов Иван Амосович

Мать ребёнка: Самуйлова Александра Григорьевна

Шумилино, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Амосовна

Мать ребёнка: Самуйлова Александра Григорьевна

Шумилино, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самуйлов Сергей Амосович

Мать ребёнка: Самуйлова Александра Григорьевна

Шумилино, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самуйлов Михаил Амосович

Мать ребёнка: Самуйлова Александра Григорьевна

Шумилино, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богомольцева Дарья Амосовна

Мать ребёнка: Самуйлова Александра Григорьевна

Шумилино, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гнедова Прасковья Амосовна

Мать ребёнка: Самуйлова Александра Григорьевна

Шумилино, Шумилинский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самуйлова Александра Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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