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Гуселетова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Гуселетов Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Гуселетов Михайло Игнатьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Гуселетов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Гуселетов Михайло Игнатьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Гуселетов Антип Михайлович

Отец ребёнка: Гуселетов Михайло Игнатьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Гуселетов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гуселетов Михайло Игнатьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Михайло Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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