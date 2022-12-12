Гуселетова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Гуселетов Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Гуселетов Михайло Игнатьевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Гуселетов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Гуселетов Михайло Игнатьевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Гуселетов Антип Михайлович
Отец ребёнка: Гуселетов Михайло Игнатьевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Гуселетов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Гуселетов Михайло Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно