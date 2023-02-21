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Гуселетов Михайло Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Гуселетов Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Гуселетов Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Гуселетова ?

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Гуселетов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Гуселетова ?

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Гуселетов Антип Михайлович

Мать ребёнка: Гуселетова ?

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Гуселетов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Гуселетова ?

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Гуселетов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Гуселетова Варвара

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова ?

Смерть
Неизвестно
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область