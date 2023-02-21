Гуселетов Михайло Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Гуселетов Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Гуселетов Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Гуселетова ?
Рождение ребёнка
1804
Сын: Гуселетов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Гуселетова ?
Рождение ребёнка
1807
Сын: Гуселетов Антип Михайлович
Мать ребёнка: Гуселетова ?
Рождение ребёнка
1814
Сын: Гуселетов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Гуселетова ?
Рождение ребёнка
1831
Сын: Гуселетов Яков Михайлович
Мать ребёнка: Гуселетова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуселетова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуселетова ?
Смерть
Неизвестно