Гуселетов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Гуселетов Михайло Игнатьевич
Мать: Гуселетова ?
Рождение ребёнка
1835
Сын: Гуселетов Михайло Иванович
Мать ребёнка: Гуселетова Мария Ефремовна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Гуселетова Мария Ефремовна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Гуселетова Мария Ефремовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Гуселетов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Гуселетова Мария Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно