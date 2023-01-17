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Гуселетов Иван Михайлович

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Гуселетов Михайло Игнатьевич

Мать: Гуселетова ?

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Гуселетов Михайло Иванович

Мать ребёнка: Гуселетова Мария Ефремовна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Гуселетова Мария Ефремовна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Гуселетов Абрам Иванович

Мать ребёнка: Гуселетова Мария Ефремовна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Гуселетов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Гуселетова Мария Ефремовна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Мария Ефремовна

Смерть
Неизвестно
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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