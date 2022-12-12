Карасёв (Зотов) Ермил Зотиков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасёв (Зотов) Ермил Зотиков

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Место рождения

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

28.12.1864 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.06.1839 ст.

Дочь: Зотова Акулина Ермилова

Мать ребёнка: Зотова Мавра Симеонова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
мать записана Мария Симеонова
Рождение ребёнка
12.03.1841 ст.

Дочь: Гликерия Ермиловна

Мать ребёнка: Зотова Мавра Симеонова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.04.1846 ст.

Сын: Зотов Антипа Ермилович

Мать ребёнка: Зотова Мавра Симеонова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
д. Хрущовка (Аксаков) Богородицкого у. МК с. Волчья Дубрава 1846
Рождение ребёнка
26.11.1849 ст.

Дочь: Варвара Ермиловна

Мать ребёнка: Зотова Мавра Симеонова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.03.1856 ст.

Дочь: Зотикова Евдокия Ермиловна

Мать ребёнка: Зотова Мавра Симеонова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Крупочкина Александра Ермиловна

Мать ребёнка: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.06.1865 ст.

Дочь: Акилина Ермиловна

Мать ребёнка: Зотова Мавра Симеонова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
у вдовой в/о крестьянки законнорожденная
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зотова Мария Ермилова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова Мавра Симеонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
28.12.1864 ст.
Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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