Карасёв (Зотов) Ермил Зотиков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти28.12.1864 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1839 ст.
Дочь: Зотова Акулина Ермилова
Мать ребёнка: Зотова Мавра Симеонова
мать записана Мария Симеонова
Рождение ребёнка
12.03.1841 ст.
Дочь: Гликерия Ермиловна
Мать ребёнка: Зотова Мавра Симеонова
Рождение ребёнка
04.04.1846 ст.
Мать ребёнка: Зотова Мавра Симеонова
д. Хрущовка (Аксаков) Богородицкого у. МК с. Волчья Дубрава 1846
Рождение ребёнка
26.11.1849 ст.
Дочь: Варвара Ермиловна
Мать ребёнка: Зотова Мавра Симеонова
Рождение ребёнка
30.03.1856 ст.
Дочь: Зотикова Евдокия Ермиловна
Мать ребёнка: Зотова Мавра Симеонова
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Крупочкина Александра Ермиловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1865 ст.
Дочь: Акилина Ермиловна
Мать ребёнка: Зотова Мавра Симеонова
у вдовой в/о крестьянки законнорожденная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зотова Мария Ермилова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зотова Мавра Симеонова
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
28.12.1864 ст.