Зотов (Зотиков) Антипа Ермилович
Место рождения
Дата рождения04.04.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
04.04.1846 ст.
Отец: Карасёв Ермил Зотиков
Мать: Зотова Мавра Симеонова
д. Хрущовка (Аксаков) Богородицкого у. МК с. Волчья Дубрава 1846
Бракосочетание
13.01.1865
Жена: Зотова Варвара Петровна
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.09.1869 ст.
Мать ребёнка: Зотова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
15.11.1871 ст.
Дочь: Зотова Екатерина Антиповна
Мать ребёнка: Зотова Варвара Петровна
МК с. Волчья Дубрава 1871
Рождение ребёнка
08.11.1872 ст.
Мать ребёнка: Зотова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
18.10.1875 ст.
Дочь: Дронова Прасковья Антиповна
Мать ребёнка: Зотова Варвара Петровна
д. Хрущовка Богородицкого уезда
Рождение ребёнка
13.03.1878 ст.
Дочь: Зотова Дария Антиповна
Мать ребёнка: Зотова Варвара Петровна
Смерть
Неизвестно