Зотов (Зотиков) Антипа Ермилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотов (Зотиков) Антипа Ермилович

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Место рождения

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

04.04.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1846 ст.

Отец: Карасёв Ермил Зотиков

Мать: Зотова Мавра Симеонова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
д. Хрущовка (Аксаков) Богородицкого у. МК с. Волчья Дубрава 1846
Бракосочетание
13.01.1865

Жена: Зотова Варвара Петровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.09.1869 ст.

Сын: Зотов Иоаким Антипович

Мать ребёнка: Зотова Варвара Петровна

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.11.1871 ст.

Дочь: Зотова Екатерина Антиповна

Мать ребёнка: Зотова Варвара Петровна

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
МК с. Волчья Дубрава 1871
Рождение ребёнка
08.11.1872 ст.

Сын: Зотов Филипп Антипович

Мать ребёнка: Зотова Варвара Петровна

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.10.1875 ст.

Дочь: Дронова Прасковья Антиповна

Мать ребёнка: Зотова Варвара Петровна

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
д. Хрущовка Богородицкого уезда
Рождение ребёнка
13.03.1878 ст.

Дочь: Зотова Дария Антиповна

Мать ребёнка: Зотова Варвара Петровна

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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