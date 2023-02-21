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Зотова Мавра Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1839 ст.

Дочь: Зотова Акулина Ермилова

Отец ребёнка: Карасёв Ермил Зотиков

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
мать записана Мария Симеонова
Рождение ребёнка
12.03.1841 ст.

Дочь: Гликерия Ермиловна

Отец ребёнка: Карасёв Ермил Зотиков

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.04.1846 ст.

Сын: Зотов Антипа Ермилович

Отец ребёнка: Карасёв Ермил Зотиков

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
д. Хрущовка (Аксаков) Богородицкого у. МК с. Волчья Дубрава 1846
Рождение ребёнка
29.03.1848 ст.

Дочь: Зотова Мария Ермилова

Отец ребёнка: Карасёв Ермил Зотиков

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.11.1849 ст.

Дочь: Варвара Ермиловна

Отец ребёнка: Карасёв Ермил Зотиков

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.08.1851 ст.

Сын: Зотов Пётр Ермилов

Отец ребёнка: Карасёв Ермил Зотиков

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.03.1854 ст.

Сын: Зотов Василий Ермилович

Отец ребёнка: Карасёв Ермил Зотиков

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.03.1856 ст.

Дочь: Зотикова Евдокия Ермиловна

Отец ребёнка: Карасёв Ермил Зотиков

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.04.1857 ст.

Дочь: Крупочкина Александра Ермиловна

Отец ребёнка: Карасёв Ермил Зотиков

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.06.1865 ст.

Дочь: Акилина Ермиловна

Отец ребёнка: Карасёв Ермил Зотиков

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
у вдовой в/о крестьянки законнорожденная
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карасёв Ермил Зотиков

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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