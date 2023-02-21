Зотова Мавра Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1839 ст.
Дочь: Зотова Акулина Ермилова
Отец ребёнка: Карасёв Ермил Зотиков
мать записана Мария Симеонова
Рождение ребёнка
12.03.1841 ст.
Дочь: Гликерия Ермиловна
Отец ребёнка: Карасёв Ермил Зотиков
Рождение ребёнка
04.04.1846 ст.
Отец ребёнка: Карасёв Ермил Зотиков
д. Хрущовка (Аксаков) Богородицкого у. МК с. Волчья Дубрава 1846
Рождение ребёнка
29.03.1848 ст.
Дочь: Зотова Мария Ермилова
Отец ребёнка: Карасёв Ермил Зотиков
Рождение ребёнка
26.11.1849 ст.
Дочь: Варвара Ермиловна
Отец ребёнка: Карасёв Ермил Зотиков
Рождение ребёнка
17.08.1851 ст.
Сын: Зотов Пётр Ермилов
Отец ребёнка: Карасёв Ермил Зотиков
Рождение ребёнка
16.03.1854 ст.
Отец ребёнка: Карасёв Ермил Зотиков
Рождение ребёнка
30.03.1856 ст.
Дочь: Зотикова Евдокия Ермиловна
Отец ребёнка: Карасёв Ермил Зотиков
Рождение ребёнка
21.04.1857 ст.
Дочь: Крупочкина Александра Ермиловна
Отец ребёнка: Карасёв Ермил Зотиков
Рождение ребёнка
09.06.1865 ст.
Дочь: Акилина Ермиловна
Отец ребёнка: Карасёв Ермил Зотиков
у вдовой в/о крестьянки законнорожденная
Бракосочетание
Неизвестно
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно