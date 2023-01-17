Дронова (Зотова) Прасковья (Параскева) Антиповна
Место рождения
Дата рождения18.10.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Зотов Антипа Ермилович
Мать: Зотова Варвара Петровна
Дочь: Дронова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Дронов Василий Александрович
Дочь: Дронова Евфросинья Васильевна
Отец ребёнка: Дронов Василий Александрович
Дочь: Дронова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Дронов Василий Александрович
Сын: Дронов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Дронов Василий Александрович
Отец ребёнка: Дронов Василий Александрович
Сын: Трофимов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Дронов Василий Александрович
Дочь: Трофимова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Дронов Василий Александрович
Дочь: Трофимова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Дронов Василий Александрович
Дочь: Дронкина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Дронов Василий Александрович
Отец ребёнка: Дронов Василий Александрович
Отец ребёнка: Дронов Василий Александрович