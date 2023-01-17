Дронова (Зотова) Прасковья (Параскева) Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДронова (Зотова) Прасковья (Параскева) Антиповна

Дронова (Зотова) Прасковья (Параскева) Антиповна

avatar

Место рождения

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

18.10.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1875 ст.

Отец: Зотов Антипа Ермилович

Мать: Зотова Варвара Петровна

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
д. Хрущовка Богородицкого уезда
Бракосочетание
02.10.1892 ст.

Муж: Дронов Василий Александрович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.12.1893 ст.

Дочь: Дронова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Дронов Василий Александрович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Дронова Евфросинья Васильевна

Отец ребёнка: Дронов Василий Александрович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.11.1899 ст.

Дочь: Дронова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Дронов Василий Александрович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.04.1902 ст.

Сын: Дронов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Дронов Василий Александрович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.06.1905 ст.

Сын: Дронов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Дронов Василий Александрович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.05.1907 ст.

Сын: Трофимов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Дронов Василий Александрович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.02.1909 ст.

Дочь: Трофимова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Дронов Василий Александрович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.07.1910 ст.

Дочь: Трофимова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Дронов Василий Александрович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.06.1913 ст.

Дочь: Дронкина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Дронов Василий Александрович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.11.1914 ст.

Сын: Дронов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Дронов Василий Александрович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
в МК ошибка в отчестве матери (написано Параскева Феодорова)
Рождение ребёнка
1917

Сын: Дронов Антон Васильевич

Отец ребёнка: Дронов Василий Александрович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close