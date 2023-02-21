Зот Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Григорий(большой) Зотиков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Артём Зотов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Смерть
Неизвестно