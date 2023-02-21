Зот Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зот Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Зотов Панкрат Зотиков

Мать ребёнка: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Григорий(большой) Зотиков

Мать ребёнка: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Григорий(меньшой) Зотов

Мать ребёнка: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Артём Зотов

Мать ребёнка: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Карасёв Ермил Зотиков

Мать ребёнка: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Смерть
Неизвестно
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