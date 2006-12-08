Скороходов Виктор Иванович 09.11.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1933

Дата смерти

08.12.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1933

Отец: Скороходов Иван Иванович

Мать: Скороходова(Гаврильчева) Ххх (Гаврильчева) Мария Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова Ххх Нина Андреевна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова Ххх Нина Андреевна

Рождение ребёнка
27.08.1957

Сын: Скороходов Юрий Викторович

Мать ребёнка: Скороходова Ххх Нина Андреевна

Смерть
08.12.2006
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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