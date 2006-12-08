Скороходов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1933
Дата смерти08.12.2006
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова Ххх Нина Андреевна
Рождение ребёнка
27.08.1957
Сын: Скороходов Юрий Викторович
Мать ребёнка: Скороходова Ххх Нина Андреевна
Смерть
08.12.2006
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.