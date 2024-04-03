Скороходова(Гаврильчева) Ххх (Гаврильчева) Мария Ефимовна 20.02.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Гаврильчева) Ххх (Гаврильчева) Мария Ефимовна

Место рождения

с. Озерки

Дата рождения

20.02.1912

Дата смерти

22.11.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Озерки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Иван Иванович

Рождение ребёнка
09.11.1933

Сын: Скороходов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Скороходов Иван Иванович

Смерть
22.11.1991
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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