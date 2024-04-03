Скороходова(Гаврильчева) Ххх (Гаврильчева) Мария Ефимовна
Место рожденияс. Озерки
Дата рождения20.02.1912
Дата смерти22.11.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Озерки
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1933
Сын: Скороходов Виктор Иванович
Отец ребёнка: Скороходов Иван Иванович
Смерть
22.11.1991
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.