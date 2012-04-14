Скороходова Ххх Нина Андреевна
Место рожденияне змеевская
Дата рождения14.03.1931
Дата смерти14.04.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
не змеевская
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скороходов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1957
Сын: Скороходов Юрий Викторович
Отец ребёнка: Скороходов Виктор Иванович
Смерть
14.04.2012
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.