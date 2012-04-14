Скороходова Ххх Нина Андреевна 14.03.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова Ххх Нина Андреевна

Место рождения

не змеевская

Дата рождения

14.03.1931

Дата смерти

14.04.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

не змеевская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
27.08.1957

Сын: Скороходов Юрий Викторович

Отец ребёнка: Скороходов Виктор Иванович

Смерть
14.04.2012
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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