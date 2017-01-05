Скороходов Юрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1957
Дата смерти05.01.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.01.2017
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.