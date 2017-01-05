Скороходов Юрий Викторович 27.08.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСкороходов Юрий Викторович

Скороходов Юрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1957

Дата смерти

05.01.2017

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1957

Отец: Скороходов Виктор Иванович

Мать: Скороходова Ххх Нина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.01.2017
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.