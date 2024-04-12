Кошкина ((Никулина)) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина ((Никулина)) Любовь Петровна

Место рождения

Озёрка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

26.06.1973

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1971 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1973

Отец: Никулин Петр Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Озёрка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.05.1992

Сын: Кошкин Денис

Отец ребёнка: Кошкин Алесандр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ром Татьяна

Отец ребёнка: Кошкин Алесандр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Алесандр

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