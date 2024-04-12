Кошкина ((Никулина)) Любовь Петровна
Место рождения
Дата рождения26.06.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1973
Отец: Никулин Петр Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.05.1992
Сын: Кошкин Денис
Отец ребёнка: Кошкин Алесандр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ром Татьяна
Отец ребёнка: Кошкин Алесандр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кошкин Алесандр