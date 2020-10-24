Никулин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1928
Дата смерти24.10.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1928
Отец: Никулин Иван Николаевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
13.08.1955
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.10.1957
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.06.1960
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.03.1965
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.06.1973
Дочь: Кошкина Любовь Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.10.2020