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Никулин Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1928

Дата смерти

24.10.2020

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1928

Отец: Никулин Иван Николаевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
13.08.1955

Сын: Никулин Сергей Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.10.1957

Сын: Никулин Михаил Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Озёрка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.06.1960

Сын: Никулин Николай Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Озёрка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.03.1965

Сын: Никулин Алексей Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.06.1973

Дочь: Кошкина Любовь Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Озёрка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Озёрка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
24.10.2020
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