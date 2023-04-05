Кошкин Алесандр
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1992
Сын: Кошкин Денис
Мать ребёнка: Кошкина Любовь Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ром Татьяна
Мать ребёнка: Кошкина Любовь Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошкина Любовь Петровна