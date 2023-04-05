Кошкин Алесандр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин Алесандр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1992

Сын: Кошкин Денис

Мать ребёнка: Кошкина Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ром Татьяна

Мать ребёнка: Кошкина Любовь Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Любовь Петровна

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