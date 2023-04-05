Кошкин Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин Денис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1992

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1992

Отец: Кошкин Алесандр

Мать: Кошкина Любовь Петровна

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