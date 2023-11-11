Палаткина (Кордоватова) Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти08.08.1939
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Кордоватов Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Палаткин Дмитрий
Рождение ребёнка
08.03.1919
Дочь: Палаткина (Палаткина) Евдокия
Отец ребёнка: Палаткин Дмитрий
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1924
Сын: Палаткин Алексей
Отец ребёнка: Палаткин Дмитрий
Рождение ребёнка
1929
Сын: Палаткин Фёдор
Отец ребёнка: Палаткин Дмитрий
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Меншикова (Палаткина) Валентина
Отец ребёнка: Палаткин Дмитрий
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Саяпина (Палаткина) Надежда
Отец ребёнка: Палаткин Дмитрий
Смерть
08.08.1939
Похороны
Неизвестно