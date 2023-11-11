Палаткина (Кордоватова) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палаткина (Кордоватова) Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

08.08.1939

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Кордоватов Семён

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палаткин Дмитрий

Рождение ребёнка
08.03.1919

Дочь: Палаткина (Палаткина) Евдокия

Отец ребёнка: Палаткин Дмитрий

Рождение ребёнка
1924

Сын: Палаткин (Palatkin) Василий Дмитриевич (Vasiliy Dmitriyevich)

Отец ребёнка: Палаткин Дмитрий

Рождение ребёнка
1924

Сын: Палаткин Алексей

Отец ребёнка: Палаткин Дмитрий

Рождение ребёнка
1929

Сын: Палаткин Фёдор

Отец ребёнка: Палаткин Дмитрий

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Меншикова (Палаткина) Валентина

Отец ребёнка: Палаткин Дмитрий

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Саяпина (Палаткина) Надежда

Отец ребёнка: Палаткин Дмитрий

Смерть
08.08.1939
Похороны
Неизвестно

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