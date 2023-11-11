Палаткин (Palatkin) Василий Дмитриевич (Vasiliy Dmitriyevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палаткин (Palatkin) Василий Дмитриевич (Vasiliy Dmitriyevich)

Место рождения

Саратовская обл., Балашовский р-н, с. Малая Грязнуха

Дата рождения

1924

Дата смерти

21.11.1944

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Палаткин Дмитрий

Мать: Палаткина (Кордоватова) Лукерья

Военная служба
1941
35 сп 30 сд красноармеец
Военная служба
1942
Управление 2 Гв. мехкорпуса, телефонист 524 миномётный полк
Военная служба
10.08.1942
ошибочное сообщение о гибели
Смерть
21.11.1944

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