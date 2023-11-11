Палаткин (Palatkin) Василий Дмитриевич (Vasiliy Dmitriyevich)
Место рожденияСаратовская обл., Балашовский р-н, с. Малая Грязнуха
Дата рождения1924
Дата смерти21.11.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Палаткин Дмитрий
Военная служба
1941
35 сп 30 сд красноармеец
Военная служба
1942
Управление 2 Гв. мехкорпуса, телефонист 524 миномётный полк
Военная служба
10.08.1942
ошибочное сообщение о гибели
Смерть
21.11.1944