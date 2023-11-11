Палаткин Фёдор
Место рожденияпос.Заречный Балашовский р-н Саратовская обл.
Дата рождения1929
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Палаткин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Палаткина Александра
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Синицына (Палаткина) Елена
Мать ребёнка: Палаткина Александра
Рождение ребёнка
1968
Сын: Палаткин Юрий
Мать ребёнка: Палаткина Александра
Похороны
Неизвестно