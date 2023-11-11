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Палаткин Фёдор

Место рождения

пос.Заречный Балашовский р-н Саратовская обл.

Дата рождения

1929

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Палаткин Дмитрий

Мать: Палаткина (Кордоватова) Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палаткина Александра

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Синицына (Палаткина) Елена

Мать ребёнка: Палаткина Александра

Рождение ребёнка
1968

Сын: Палаткин Юрий

Мать ребёнка: Палаткина Александра

Смерть
1999
Похороны
Неизвестно

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