Саяпина (Палаткина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саяпина (Палаткина) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Палаткин Дмитрий

Мать: Палаткина (Кордоватова) Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саяпин Владимир

Развод
Неизвестно

Муж: Ильин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин ?

Рождение ребёнка
1958

Сын: Ильин Владимир

Отец ребёнка: Ильин ?

Рождение ребёнка
1970

Сын: Саяпин Александр

Отец ребёнка: Саяпин Владимир

Рождение ребёнка
1971

Сын: Саяпин Дмитрий

Отец ребёнка: Саяпин Владимир

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