Саяпина (Палаткина) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Палаткин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саяпин Владимир
Развод
Неизвестно
Муж: Ильин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин ?
Рождение ребёнка
1958
Сын: Ильин Владимир
Отец ребёнка: Ильин ?
Рождение ребёнка
1970
Сын: Саяпин Александр
Отец ребёнка: Саяпин Владимир
Рождение ребёнка
1971
Сын: Саяпин Дмитрий
Отец ребёнка: Саяпин Владимир