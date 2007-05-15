Данилевич (Коржовская) Елена Антоновна
Место рождения
Дата рождения28.06.1941
Дата смерти15.05.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1963
Дочь: Ярёменко Валентина Станиславовна
Отец ребёнка: Данилевич Станислав Людвигович
Яркое, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
15.05.2007
Садовое, Нижнегорский муниципальный район, Республика Крым