Данилевич (Коржовская) Елена Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилевич (Коржовская) Елена Антоновна

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Место рождения

Ялышев, Житомирська область

Дата рождения

28.06.1941

Дата смерти

15.05.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Ялышев, Житомирська область
Рождение ребёнка
25.05.1963

Дочь: Ярёменко Валентина Станиславовна

Отец ребёнка: Данилевич Станислав Людвигович

Яркое, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
15.05.2007
Садовое, Нижнегорский муниципальный район, Республика Крым
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