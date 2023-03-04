Коржовский Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржовский Антон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1941

Дочь: Данилевич Елена Антоновна

Мать ребёнка: Коржовская Бронислава Васильевна

Ялышев, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Антоновна

Мать ребёнка: Коржовская Бронислава Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильинская Виця Антоновна

Мать ребёнка: Коржовская Бронислава Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коржовская Бронислава Васильевна

Смерть
Неизвестно
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