Данилевич Станислав Людвигович
Место рождения
Дата рождения05.10.1938
Дата смерти19.01.2023
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1938
Рождение ребёнка
26.01.1960
Дочь: Турлай Галина Станиславовна
Мать ребёнка: Данилевич Елена Антоновна
Рождение ребёнка
25.05.1963
Дочь: Ярёменко Валентина Станиславовна
Мать ребёнка: Данилевич Елена Антоновна
Рождение ребёнка
03.12.1965
Сын: Данилевич Виктор Станиславович
Мать ребёнка: Данилевич Елена Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.2023
Садовое, Нижнегорский муниципальный район, Республика Крым