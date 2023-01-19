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Данилевич Станислав Людвигович

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Место рождения

Ульяновка, Житомирська область

Дата рождения

05.10.1938

Дата смерти

19.01.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1938

Отец: Данилевич Людвиг Богданович

Мать: Данилевич Лижбетта Станиславовна

Ульяновка, Житомирська область
Рождение ребёнка
26.01.1960

Дочь: Турлай Галина Станиславовна

Мать ребёнка: Данилевич Елена Антоновна

Яркое, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
25.05.1963

Дочь: Ярёменко Валентина Станиславовна

Мать ребёнка: Данилевич Елена Антоновна

Яркое, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
03.12.1965

Сын: Данилевич Виктор Станиславович

Мать ребёнка: Данилевич Елена Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилевич Елена Антоновна

Смерть
19.01.2023
Садовое, Нижнегорский муниципальный район, Республика Крым
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