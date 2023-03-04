Коржовская (Цурик) Бронислава Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти18.12.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1941
Дочь: Данилевич Елена Антоновна
Отец ребёнка: Коржовский Антон
Ялышев, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Антоновна
Отец ребёнка: Коржовский Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коржовский Иван Антонович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маруся Антоновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильинская Виця Антоновна
Отец ребёнка: Коржовский Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коржовский Антон
Смерть
18.12.1975
Яркое, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым