Коржовская (Цурик) Бронислава Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржовская (Цурик) Бронислава Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

18.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1941

Дочь: Данилевич Елена Антоновна

Отец ребёнка: Коржовский Антон

Ялышев, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Антоновна

Отец ребёнка: Коржовский Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коржовский Иван Антонович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маруся Антоновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильинская Виця Антоновна

Отец ребёнка: Коржовский Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коржовский Антон

Смерть
18.12.1975
Яркое, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
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