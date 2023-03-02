Вербицкая Наталья Францевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1903
Сын: Вербицкий Александр Семёнович
Отец ребёнка: Вербицкий Семён Платонович
Рождение ребёнка
06.02.1907
Сын: Вербицкий Платон Семёнович
Отец ребёнка: Вербицкий Семён Платонович
Рождение ребёнка
23.03.1911
Дочь: Костырь Елизавета Семёновна
Отец ребёнка: Вербицкий Семён Платонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно