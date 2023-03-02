Вербицкая Наталья Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербицкая Наталья Францевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1903

Сын: Вербицкий Александр Семёнович

Отец ребёнка: Вербицкий Семён Платонович

Рождение ребёнка
06.02.1907

Сын: Вербицкий Платон Семёнович

Отец ребёнка: Вербицкий Семён Платонович

Рождение ребёнка
23.03.1911

Дочь: Костырь Елизавета Семёновна

Отец ребёнка: Вербицкий Семён Платонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вербицкий Семён Платонович

Смерть
Неизвестно
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