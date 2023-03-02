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Вербицкий Семён Платонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1903

Сын: Вербицкий Александр Семёнович

Мать ребёнка: Вербицкая Наталья Францевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Вербицкий Николай Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1907

Сын: Вербицкий Платон Семёнович

Мать ребёнка: Вербицкая Наталья Францевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Вербицкий Семён Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1911

Дочь: Костырь Елизавета Семёновна

Мать ребёнка: Вербицкая Наталья Францевна

Курессааре, Saaremaa vald, Saare maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вербицкая Наталья Францевна

Смерть
Неизвестно
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