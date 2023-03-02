Вербицкий Семён Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1903
Сын: Вербицкий Александр Семёнович
Мать ребёнка: Вербицкая Наталья Францевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Вербицкий Николай Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1907
Сын: Вербицкий Платон Семёнович
Мать ребёнка: Вербицкая Наталья Францевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Вербицкий Семён Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1911
Дочь: Костырь Елизавета Семёновна
Мать ребёнка: Вербицкая Наталья Францевна
Курессааре, Saaremaa vald, Saare maakond
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно