Вербицкий Александр Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1903
Бракосочетание
11.08.1926
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.07.1931
Дочь: Шачнева Валерия Александровна
Мать ребёнка: Вербицкая Лидия Васильевна
Осуждение
16.12.1937
Отбывание наказания
20.02.1938
Кедровый Шор, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Смерть
Неизвестно