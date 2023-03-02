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Вербицкий Александр Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1903

Отец: Вербицкий Семён Платонович

Мать: Вербицкая Наталья Францевна

Бракосочетание
11.08.1926

Жена: Вербицкая Лидия Васильевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.07.1931

Дочь: Шачнева Валерия Александровна

Мать ребёнка: Вербицкая Лидия Васильевна

Осуждение
16.12.1937
Отбывание наказания
20.02.1938
Кедровый Шор, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
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