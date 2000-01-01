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Тюрин Сергей Николаев

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Место рождения

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

17.11.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Тюрин Николай (Е)Якимов

Мать: Тюрин Фекла Иванова

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Старкина Агафья Сергеевна

Мать ребёнка: Тюрина Макрина Гордеевна

Рождение ребёнка
26.07.1845

Дочь: Соломония Сергеевна

Мать ребёнка: Тюрина Макрина Гордеевна

Рождение ребёнка
05.01.1847

Сын: Тюрин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Тюрина Макрина Гордеевна

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Макрина Гордеевна

Смерть
17.11.1870
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
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