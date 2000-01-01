Тюрин Сергей Николаев
Место рожденияНикитино, Николаевский район, Ульяновская область
Дата рождения1818
Дата смерти17.11.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Тюрин Николай (Е)Якимов
Мать: Тюрин Фекла Иванова
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Старкина Агафья Сергеевна
Мать ребёнка: Тюрина Макрина Гордеевна
Рождение ребёнка
26.07.1845
Дочь: Соломония Сергеевна
Мать ребёнка: Тюрина Макрина Гордеевна
Рождение ребёнка
05.01.1847
Мать ребёнка: Тюрина Макрина Гордеевна
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Макрина Гордеевна
Смерть
17.11.1870
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область