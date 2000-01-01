Тюрин Николай (Е)Якимов
Место рожденияНикитино, Николаевский район, Ульяновская область
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Тюрин Фекла Иванова
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрин Фекла Иванова
Смерть
После 1858
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область