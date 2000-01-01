Тюрин Николай (Е)Якимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Николай (Е)Якимов

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Место рождения

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Тюрин Сергей Николаев

Мать ребёнка: Тюрин Фекла Иванова

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрин Фекла Иванова

Смерть
После 1858
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
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