Тюрина (Марфа Гордеевна) Макрина Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина (Марфа Гордеевна) Макрина Гордеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Старкина Агафья Сергеевна

Отец ребёнка: Тюрин Сергей Николаев

Рождение ребёнка
26.07.1845

Дочь: Соломония Сергеевна

Отец ребёнка: Тюрин Сергей Николаев

Рождение ребёнка
05.01.1847

Сын: Тюрин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Тюрин Сергей Николаев

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Сергей Николаев

Смерть
Неизвестно
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