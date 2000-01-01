Тюрина (Марфа Гордеевна) Макрина Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Старкина Агафья Сергеевна
Отец ребёнка: Тюрин Сергей Николаев
Рождение ребёнка
26.07.1845
Дочь: Соломония Сергеевна
Отец ребёнка: Тюрин Сергей Николаев
Рождение ребёнка
05.01.1847
Отец ребёнка: Тюрин Сергей Николаев
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно