Борисова (Тупикова) Евдокия Афанасьевна 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисова (Тупикова) Евдокия Афанасьевна

Место рождения

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1908

Дата смерти

13.11.1991

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Тупиков Афанасий Архипович

Мать: Тупикова (Караульщикова) Евдокия Терентьевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Александр Сергеевич

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Павел Александрович

Отец ребёнка: Борисов Александр Сергеевич

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Николай Александрович

Отец ребёнка: Борисов Александр Сергеевич

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Сын: Борисов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Борисов Александр Сергеевич

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
13.11.1991
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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