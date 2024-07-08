Борисова (Тупикова) Евдокия Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти13.11.1991
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Павел Александрович
Отец ребёнка: Борисов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Николай Александрович
Отец ребёнка: Борисов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Борисов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Борисов Александр Сергеевич
Смерть
13.11.1991
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан