Борисов Александр Сергеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисов Александр Сергеевич

Место рождения

Красный Яр, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова (Тупикова) Евдокия Афанасьевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Павел Александрович

Мать ребёнка: Борисова (Тупикова) Евдокия Афанасьевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Николай Александрович

Мать ребёнка: Борисова (Тупикова) Евдокия Афанасьевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Сын: Борисов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Борисова (Тупикова) Евдокия Афанасьевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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