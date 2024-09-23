Райков Спиридонов Николай Кузьмич / Космич
Место рождения
Дата рождения04.12.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.12.1873 ст.
Отец: Райков Спиридонов Козьма / Кузьма Сергеевич
Мать: Спиридонова Райкова Марья / Мария Иеремеевна / Иеремиевна / Еремеевна
дата крещения - 05.12.1873 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Федор Яковлевич [Акинфиев] и крестьянская дочь... Показать все
Восприемник
22.06.1884 ст.
Восприемник у Бабишкина Петра Никитича
Восприемник
14.03.1886 ст.
Восприемник у Бабишкина Алексея Ивановича
Восприемник
02.01.1888 ст.
Восприемник у Хазова Ивана Ивановича
Смена фамилии
27.07.1888 ст.
Записан восприемником под фамилией Райков
Восприемник
27.07.1888 ст.
Восприемник у Акинфиева Василия Михайловича, фамилия - Райков
Восприемник
14.10.1888 ст.
Восприемник у Райковой Анастасии Петровны
Восприемник
19.06.1889 ст.
Восприемник у Куликова Петра Ивановича
Восприемник
01.11.1889 ст.
Восприемник у Назарова Михаила Николаевича
Восприемник
02.11.1890 ст.
Восприемник у Клопского Михаила Осиповича, фамилия - Райков
Восприемник
09.04.1891 ст.
Восприемник у Акинфиевой Вассы Федоровны
Восприемник
13.10.1891 ст.
Восприемник у Назарова Ивана Николаевича
Бракосочетание
28.10.1892 ст.
оба первым браком поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Петр Кузьмич Райков и Федор Яковлевич Акинфиев, по невесте: того же села крестьяне Стефан Филиппович Крылов и Василий Иванович Калаче... Показать все
Восприемник
26.03.1893 ст.
Восприемник у Акинфиевой Марии Михайловны
Рождение ребёнка
09.10.1893 ст.
дата крещения - 10.10.1893 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Петр Кузьмич Райков и крестьянская дочь Анна И... Показать все
Рождение ребёнка
29.04.1895 ст.
Дочь: Райкова Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Райкова (Филиппова Крылова Ларивонова) Фекла Ивановна
дата крещения - 30.04.1895 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская девица Евдокия Иаковлевна Акинфиева Источни... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1900 ст.
Дочь: Райкова Агрипина Николаевна
Мать ребёнка: Райкова (Филиппова Крылова Ларивонова) Фекла Ивановна
дата крещения - 03.06.1900 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянская девица Анна Иоанновна Крылова Источник: ГАЯО Метрич... Показать все
Военная служба
26.10.1903 ст.
запасный унтер-офицер
Поручитель
26.10.1903 ст.
Поручитель у Крылова Ивана Ивановича
Рождение ребёнка
До 1905
Добавлен предположительно.
Рождение ребёнка
01.08.1907 ст.
Дочь: Райкова Людмилла Николаевна
Мать ребёнка: Райкова (Филиппова Крылова Ларивонова) Фекла Ивановна
дата крещения - 01.08.1907 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Андрей Николаевич Райков и крестьянка Анна Иоанн... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1911 ст.
дата крещения - 16.12.1911 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Михаил Николаевич Райков Источник: ГАЯО Метрические... Показать все
Поручитель
20.01.1913 ст.
Поручитель у Крылова Николая Стефановича
Рождение ребёнка
09.05.1914 ст.
Сын: Райков Феодор / Федор Николаевич
Мать ребёнка: Райкова (Филиппова Крылова Ларивонова) Фекла Ивановна
дата крещения - 10.05.1914 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Михаил Николаевич Райков Источник: ГАЯО Метрические ... Показать все
Рождение ребёнка
15.04.1916 ст.
Дочь: Предп Краснова (Райкова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Райкова (Филиппова Крылова Ларивонова) Фекла Ивановна
дата крещения - 15.04.1916 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Николай Николаевич и девица того же села Пелаг... Показать все
Смерть
Неизвестно