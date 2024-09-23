Райков Спиридонов Николай Кузьмич / Космич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райков Спиридонов Николай Кузьмич / Космич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

04.12.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1873 ст.

Отец: Райков Спиридонов Козьма / Кузьма Сергеевич

Мать: Спиридонова Райкова Марья / Мария Иеремеевна / Иеремиевна / Еремеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 05.12.1873 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Федор Яковлевич [Акинфиев] и крестьянская дочь... Показать все
Восприемник
22.06.1884 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Бабишкина Петра Никитича
Восприемник
14.03.1886 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Бабишкина Алексея Ивановича
Восприемник
02.01.1888 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Хазова Ивана Ивановича
Смена фамилии
27.07.1888 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Записан восприемником под фамилией Райков
Восприемник
27.07.1888 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Акинфиева Василия Михайловича, фамилия - Райков
Восприемник
14.10.1888 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Райковой Анастасии Петровны
Восприемник
19.06.1889 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Куликова Петра Ивановича
Восприемник
01.11.1889 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Назарова Михаила Николаевича
Восприемник
02.11.1890 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Клопского Михаила Осиповича, фамилия - Райков
Восприемник
09.04.1891 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Акинфиевой Вассы Федоровны
Восприемник
13.10.1891 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Назарова Ивана Николаевича
Бракосочетание
28.10.1892 ст.

Жена: Райкова (Филиппова Крылова Ларивонова) Фекла Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Петр Кузьмич Райков и Федор Яковлевич Акинфиев, по невесте: того же села крестьяне Стефан Филиппович Крылов и Василий Иванович Калаче... Показать все
Восприемник
26.03.1893 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Акинфиевой Марии Михайловны
Рождение ребёнка
09.10.1893 ст.

Сын: Райков Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Райкова (Филиппова Крылова Ларивонова) Фекла Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 10.10.1893 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Петр Кузьмич Райков и крестьянская дочь Анна И... Показать все
Рождение ребёнка
29.04.1895 ст.

Дочь: Райкова Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Райкова (Филиппова Крылова Ларивонова) Фекла Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 30.04.1895 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская девица Евдокия Иаковлевна Акинфиева Источни... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1900 ст.

Дочь: Райкова Агрипина Николаевна

Мать ребёнка: Райкова (Филиппова Крылова Ларивонова) Фекла Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.06.1900 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянская девица Анна Иоанновна Крылова Источник: ГАЯО Метрич... Показать все
Военная служба
26.10.1903 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
запасный унтер-офицер
Поручитель
26.10.1903 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Крылова Ивана Ивановича
Рождение ребёнка
До 1905

Сын: Райков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Райкова (Филиппова Крылова Ларивонова) Фекла Ивановна

Добавлен предположительно.
Рождение ребёнка
01.08.1907 ст.

Дочь: Райкова Людмилла Николаевна

Мать ребёнка: Райкова (Филиппова Крылова Ларивонова) Фекла Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.08.1907 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Андрей Николаевич Райков и крестьянка Анна Иоанн... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1911 ст.

Сын: Райков Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Райкова (Филиппова Крылова Ларивонова) Фекла Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 16.12.1911 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Михаил Николаевич Райков Источник: ГАЯО Метрические... Показать все
Поручитель
20.01.1913 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Крылова Николая Стефановича
Рождение ребёнка
09.05.1914 ст.

Сын: Райков Феодор / Федор Николаевич

Мать ребёнка: Райкова (Филиппова Крылова Ларивонова) Фекла Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 10.05.1914 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Михаил Николаевич Райков Источник: ГАЯО Метрические ... Показать все
Рождение ребёнка
15.04.1916 ст.

Дочь: Предп Краснова (Райкова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Райкова (Филиппова Крылова Ларивонова) Фекла Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 15.04.1916 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Николай Николаевич и девица того же села Пелаг... Показать все
Смерть
Неизвестно

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