Спиридонова Райкова Марья / Мария Иеремеевна / Иеремиевна / Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова Райкова Марья / Мария Иеремеевна / Иеремиевна / Еремеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

26.07.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: Ефросинья / Афросинья Тимофеевна

Предположительно незаконнорожденная, т.к. мать в 1840 девица
Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 1 год 37 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные вед... Показать все
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 5 34 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведо... Показать все
Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 9 лет, отчество - Иеремиевна в бобылках Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 К... Показать все
Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 16 лет, отчество - Еремеевна в бобылках Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 К... Показать все
Бракосочетание
Между 1857 и 1858

Муж: Райков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Райков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Райков Василий Яковлевич

Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 21 год, муж - Василий Яковлевич Райков, 31 год 4 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1860 ст.

Дочь: Райкова Настасья Васильевна

Отец ребёнка: Райков Василий Яковлевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 30.10.1860 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - отец его отставный унтер-офицер Яков Фролович Райков и деревни ... крестьянка Агаф... Показать все
Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - 23 года, муж - Василий Яковлевич Райков, 33 года 4 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271.... Показать все
Бракосочетание
Между 1865 и 1869

Муж: Райков Спиридонов Козьма / Кузьма Сергеевич

Рождение ребёнка
17.04.1865 ст.

Сын: Райков Феодор / Федор Васильевич

Отец ребёнка: Райков Василий Яковлевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 19.04.1865 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - отец его унтер-офицер Яков Фролович [Райков] и крестьянская девица Авдотья Прокофь... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1869 ст.

Сын: Райков Спиридонов Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Райков Спиридонов Козьма / Кузьма Сергеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 19.06.1869 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянские дети Федор Яковлевич и девица Настасья Сергеевна [Спирид... Показать все
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 30 лет, муж - Кузьма Сергеевич, 23 года 3 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1870 ст.

Дочь: Спиридонова Пелагея Кузьминична

Отец ребёнка: Райков Спиридонов Козьма / Кузьма Сергеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 04.10.1870 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - сестра Кузьмы девица Настасья Сергеевна [Спиридонова] Источник: ГАЯО Метрические ... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1872 ст.

Сын: Спиридонов Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Райков Спиридонов Козьма / Кузьма Сергеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 10.02.1872 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - отец Кузьмы села Рождествина крестьянин Сергей Прокофьевич [Спиридонов] и девица Н... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1873 ст.

Сын: Райков Спиридонов Николай Кузьмич / Космич

Отец ребёнка: Райков Спиридонов Козьма / Кузьма Сергеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 05.12.1873 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Федор Яковлевич [Акинфиев] и крестьянская дочь... Показать все
Рождение ребёнка
19.02.1875 ст.

Сын: Спиридонов Тимофей Кузьмич

Отец ребёнка: Райков Спиридонов Козьма / Кузьма Сергеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.02.1875 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Федор Яковлевич [Акинфиев] и крестьянская дочь... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1876 ст.

Дочь: Спиридонова Настасья Кузьминична

Отец ребёнка: Райков Спиридонов Козьма / Кузьма Сергеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 21.10.1876 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Михаил Яковлевич [Акинфиев] и Евдокея Я... Показать все
Рождение ребёнка
29.03.1879 ст.

Сын: Спиридонов Иосиф Кузьмич

Отец ребёнка: Райков Спиридонов Козьма / Кузьма Сергеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 30.03.1879 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Иван Андреевич [Предп Куликов] и Евдоке... Показать все
Рождение ребёнка
26.05.1880 ст.

Сын: Спиридонов Иван / Иоанн Кузьмич

Отец ребёнка: Райков Спиридонов Козьма / Кузьма Сергеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 27.05.1880 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянские дети Михаил Яковлевич [Акинфиев] и Иульяния Михайловна [... Показать все
Восприемник
10.11.1884 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Акиефиевой Стефаниды Михайловны, крестьянская женка
Восприемник
03.10.1891 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Райковой Пелагеи Петровны, крестьянская жена
Смерть
26.07.1906 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
фамилия - Райкова дата погребения - 28.07.1906 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 67 причина - от боли в животе Источник: ГАЯО Метрические книги церквей се... Показать все

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