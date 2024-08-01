Спиридонова Райкова Марья / Мария Иеремеевна / Иеремиевна / Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти26.07.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Отец: не указан
Отец ребёнка: Райков Василий Яковлевич
Дочь: Райкова Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Райков Василий Яковлевич
Сын: Райков Феодор / Федор Васильевич
Отец ребёнка: Райков Василий Яковлевич
Сын: Райков Спиридонов Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Райков Спиридонов Козьма / Кузьма Сергеевич
Дочь: Спиридонова Пелагея Кузьминична
Отец ребёнка: Райков Спиридонов Козьма / Кузьма Сергеевич
Отец ребёнка: Райков Спиридонов Козьма / Кузьма Сергеевич
Сын: Райков Спиридонов Николай Кузьмич / Космич
Отец ребёнка: Райков Спиридонов Козьма / Кузьма Сергеевич
Сын: Спиридонов Тимофей Кузьмич
Отец ребёнка: Райков Спиридонов Козьма / Кузьма Сергеевич
Дочь: Спиридонова Настасья Кузьминична
Отец ребёнка: Райков Спиридонов Козьма / Кузьма Сергеевич
Отец ребёнка: Райков Спиридонов Козьма / Кузьма Сергеевич
Сын: Спиридонов Иван / Иоанн Кузьмич
Отец ребёнка: Райков Спиридонов Козьма / Кузьма Сергеевич