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Райков Феодор / Федор Васильевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.04.1865 ст.

Дата смерти

17.08.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
17.04.1865 ст.

Отец: Райков Василий Яковлевич

Мать: Спиридонова Райкова Марья / Мария Иеремеевна / Иеремиевна / Еремеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 19.04.1865 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - отец его унтер-офицер Яков Фролович [Райков] и крестьянская девица Авдотья Прокофь... Показать все
Смерть
17.08.1865 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 20.08.1865 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 4х мес причина - от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уез... Показать все

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