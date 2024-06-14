Райков Феодор / Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1865 ст.
Дата смерти17.08.1865 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.04.1865 ст.
Отец: Райков Василий Яковлевич
Мать: Спиридонова Райкова Марья / Мария Иеремеевна / Иеремиевна / Еремеевна
дата крещения - 19.04.1865 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - отец его унтер-офицер Яков Фролович [Райков] и крестьянская девица Авдотья Прокофь... Показать все
Смерть
17.08.1865 ст.
дата погребения - 20.08.1865 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 4х мес причина - от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уез... Показать все