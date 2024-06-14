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Райков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

11.01.1859 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Райков Василий Яковлевич

Мать: Спиридонова Райкова Марья / Мария Иеремеевна / Иеремиевна / Еремеевна

Смерть
11.01.1859 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 12.01.1859 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 5 мес причина - от оспы Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за... Показать все

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