Райков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти11.01.1859 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Смерть
11.01.1859 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 12.01.1859 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 5 мес причина - от оспы Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за... Показать все