Райкова Пелагея Николаевна
Место рождения
Дата рождения29.04.1895 ст.
Дата смерти26.07.1895 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1895 ст.
Отец: Райков Спиридонов Николай Кузьмич / Космич
дата крещения - 30.04.1895 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская девица Евдокия Иаковлевна Акинфиева Источни... Показать все
Смерть
26.07.1895 ст.
дата погребения - 28.07.1895 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 3х мес причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все