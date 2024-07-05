Райкова Пелагея Николаевна 29.04.1895 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Райкова Пелагея Николаевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

29.04.1895 ст.

Дата смерти

26.07.1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
29.04.1895 ст.

Отец: Райков Спиридонов Николай Кузьмич / Космич

Мать: Райкова (Филиппова Крылова Ларивонова) Фекла Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 30.04.1895 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская девица Евдокия Иаковлевна Акинфиева Источни... Показать все
Смерть
26.07.1895 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 28.07.1895 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 3х мес причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все

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