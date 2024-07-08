Райкова Агрипина Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.06.1900 ст.
Дата смерти02.03.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1900 ст.
Отец: Райков Спиридонов Николай Кузьмич / Космич
дата крещения - 03.06.1900 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянская девица Анна Иоанновна Крылова Источник: ГАЯО Метрич... Показать все
Смерть
02.03.1901 ст.
дата погребения - 04.03.1901 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 10 мес причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все