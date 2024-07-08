Райкова Агрипина Николаевна 03.06.1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Райкова Агрипина Николаевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.06.1900 ст.

Дата смерти

02.03.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1900 ст.

Отец: Райков Спиридонов Николай Кузьмич / Космич

Мать: Райкова (Филиппова Крылова Ларивонова) Фекла Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.06.1900 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянская девица Анна Иоанновна Крылова Источник: ГАЯО Метрич... Показать все
Смерть
02.03.1901 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 04.03.1901 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 10 мес причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все

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