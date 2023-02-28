Василий Федоров
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Федор Филипов
Мать: Анна Антонова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Игнатий Васильевич
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Федосья Васильева
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
06.05.1859
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно