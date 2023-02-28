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Василий Федоров

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Федор Филипов

Мать: Анна Антонова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Игнатий Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Федосья Васильева

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.05.1859

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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