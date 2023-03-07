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Федор Филипов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Филип Петров

Мать: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Платон Федоров

Мать ребёнка: Анна Антонова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Василий Федоров

Мать ребёнка: Анна Антонова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Анна Антонова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ефим Федоров

Мать ребёнка: Анна Антонова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Анна Антонова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 40; №10 ревизии - 30
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Антонова

Смерть
Неизвестно
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