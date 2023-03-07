Федор Филипов
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Филип Петров
Мать: ?
Рождение ребёнка
1820
Сын: Платон Федоров
Мать ребёнка: Анна Антонова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Василий Федоров
Мать ребёнка: Анна Антонова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Прасковья Федорова
Мать ребёнка: Анна Антонова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ефим Федоров
Мать ребёнка: Анна Антонова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Анна Антонова
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 40; №10 ревизии - 30
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Антонова
Смерть
Неизвестно